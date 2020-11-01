Степан Киричук: цифровизация последовательно внедряется в работу гордумы

| Фото: duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

Цифровизация последовательно внедряется в работу Тюменской городской думы. Депутаты работают не с кипами бумаг, а с электронными документами на персональных компьютерах. Об этом заявил председатель постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению Степан Киричук.

"На рабочих столах в цифровом виде представлены все документы, касающиеся постоянных комиссий, нормативно-правовой базы работы Тюменской городской думы", - рассказал Степан Киричук. Напомним, что в городской думе уже проводились пробные совещания с использованием видеосвязи.

"Мы видим, как такую связь использует правительство Российской Федерации, как ей пользуется президент. И опираясь на его указ о цифровизации и постановление губернатора Тюменской области о режиме повышенной готовности, также внедряем эти методы в свою работу", - подчеркнул он.

Так, вопрос о проведении постоянных комиссий в режиме видеосвязи будет рассмотрен депутатами на очередном заседании Тюменской городской думы.

Николай Ступников