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При содействии депутата гордумы в Тюмени благоустроят сквер Железнодорожников

Политика, 17:41 17 ноября 2020

duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

В рамках наказов жителей депутат Тюменской городской думы Екатерина Вешкурцева инициировала вопрос о включении в план благоустройства сквера Железнодорожников.

В октябре 2020 году управа Калининского округа заключила контракт и определила подрядчика на благоустройство объекта.

Здесь заасфальтируют пешеходные дорожки, установят скамейки и проведут обрезку деревьев. В 2021 году тюменцы смогут насладиться красотой и уютом обновленного сквера, приятно провести свободное время, заняться спортом и организовать отдых с детьми.

Создание уютных уголков на территории третьего избирательного округа депутат Екатерина Вешкурцева считает приоритетным направлением своей деятельности.

Николай Ступников

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# благоустройство , гордума , депутат , Екатерина Вешкурцева , скверы

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