ХК "Тюменский легион" потерпел крупное поражение в Уфе

| Фото: ХК "Тюменский легион" | Фото: ХК "Тюменский легион"

ХК "Тюменский Легион" провел выездной поединок в чемпионате молодежной хоккейной лиги, сообщает пресс-служба клуба.

В Уфе тюменцы уступили местному "Толпару" - 1:8. Этот коллектив находится в верхней части таблицы конференции "Восток". Сибиряки располагаются на 12 строчке.

На последнем рубеже гостей игру начал Станислав Пылаев. В третьем отрезке его заменил Никита Ткачук. К этому моменту хозяева вели – 5:0. Счет открыл Данил Аймурзин. Затем отличились Владимир Шаповаленко, Данил Алалыкин, Семен Рубцов и Александр Черный. В начале заключительного периода толпаровцы организовали еще две результативные атаки – забросили Ильдан Газимов и Сергей Сафин-Трегубов.

На 47-й минуте Жан Якуценя размочил результат. За 42 секунды до сирены Сафин-Трегубов оформил дубль, установив, окончательный счет в матче.

18 ноября соперники проведут повторный поединок.