Госдума продлила дачную амнистию на пять лет

Уральский МКС партии "Единая Россия" Уральский МКС партии "Единая Россия"

Дачная амнистия продлена до марта 2026 года. Соответствующий законопроект приняла Госдума РФ во втором чтении.

По мнению депутата Госдумы Ивана Квитки, такое решение позволит воспользоваться дачной амнистией тем, кто не успел это сделать, в том числе из-за пандемии. Инициатива давно пользуется большим спросом. Всего за время действия дачной амнистии граждане оформили в упрощенном порядке права на 14 млн объектов, и это не только садовые домики.

Существующий закон действует до марта 2021 года. После этого нужно было бы подавать в органы местного самоуправления уведомления о начале и завершении строительства, ждать согласования с Росреестром. Особенно процедура бы усложнилась для тех, кто начал строительство дома до 4 августа 2018 года и не получил разрешение на строительство. В таком случае им бы пришлось оформлять право только в судебном порядке.

Иван Квитка подчеркнул, что законопроект также расширяет действия на разные категории земельных участков. Упрощенный порядок будет действовать на индивидуальные жилые и садовые дома, построенные на садовых земельных участках, участках для ИЖС и личного подсобного хозяйства. Оформить право можно при наличии документов на земельный участок, на основании технического плана и декларации, составленной правообладателем.

По словам депутата, эти нормы будут дополнительным стимулом для строительства индивидуальных жилых или садовых домов и позволят без лишних сложностей оформить права на недвижимость.