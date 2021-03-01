Тюменская компания создала новое оборудование для детских садов

Ансамбль бизишкафов в дизайнерском проекте. | Фото: ТПК "Умничка" Ансамбль бизишкафов в дизайнерском проекте. | Фото: ТПК "Умничка"

Бизишкаф для уличных площадок спроектировали, воплотили и запатентовали в тюменской производственной компании "Умничка". Это новинка предприятия 2021 года.

"Бизи" - это от английского "занятость". Бизиборды и бизикубы на слуху. Их предприятие также давно и успешно создает. А бизишкаф - это место для хранения уличных детских игрушек и инвентаря садиков с различными безопасными активностями для малышей.

Это игровое оборудование призвано не только украсить территории детских садов и дать возможность поиграть, но и сократить количество скучных складских помещений на территориях детсадов. С ними будет больше территорий для отдыха. А у педагогов отпадает необходимость носить игрушки с улицы в помещение, а потом опять выносить их на прогулку. Мячи, скакалки, наборы для игр в песочнице можно надежно укрыть в бизишкафах.

Для удобства разработчики сделали два варианта - вертикальный и горизонтальный. В первый войдет больше небольших игрушек и спортинвентаря, а во второй - крупногабаритные изделия.

"Важно, что любая наша авторская разработка - ответ на запрос потребителя, - отметил основатель компании "Умничка" Фёдор Будылдин. - Принципиально, чтобы новинка помогала педагогам, облегчала их труд и предоставляла возможность проводить больше времени с детьми, чтобы занятия были увлекательными и интересными".

Бизишкафы оформлены в образах тукана, льва, какаду и носорога. Все четыре собираются в интересный ансамбль, с его помощью можно рассказать малышам о фауне Африки.

Аналогов оборудованию нет ни в РФ, ни за рубежом. Компания обладает авторским правом на свою разработку.

Первая партия бизишкафов уже направилась в Калининград. Еще несколько экземпляров - в шоу-рум в Казахстане. Напомним, компания вышла на экспорт в октябре 2020 года, в рамках проекта областного департамента инвестиционной политики "Драйверы экспорта".