Что делать детям в случае пожара, напомнили голышмановские спасатели

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92 сообщения с начала года поступило на дежурный пульт 110-й пожарно-спасательной части Голышмановского городского округа. За октябрь зафиксировано более десятка сигналов.

Как сообщают в ГУ МЧС России по Тюменской области, из этих вызовов семь были по поводу пожаров в жилом секторе: горели дома, бани, надворные постройки и автотранспорт. В октябре было зафиксировано два пожара сухой травы и мусора. Нарушения требований пожарной безопасности при использовании печного отопления стали причинами четырех возгораний в банях. По причине детской шалости пострадали надворные постройки в одном из домовладений.

С наступлением холодной погоды сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Голышмановскому округу напоминают жителям о важности соблюдения мер пожарной безопасности при эксплуатации печей, газового оборудования и электрических приборов.

Родителей в условиях дистанционного обучения школьников среднего звена просят напомнить своим детям об основных правилах безопасности. Важно научить ребенка правильно действовать при пожаре - они способны принять правильные решения в экстремальных ситуациях, если будут иметь необходимую информацию и знать, что делать. Дети имеют хорошую выносливость и в опасной обстановке способны действовать даже менее эмоционально, нежели взрослые, подчеркивают спасатели.

Детям не нужно пытаться спрятаться от огня в квартире. Нельзя открывать окна при обнаружении возгорания. Стоит позвонить по номерам 01 или 101, четко сказать свой адрес, имя и фамилию, объяснить, что случилось. После этого обратиться за помощью к соседям. При запертой двери нужно звать на помощь. Для защиты от воздействия дыма закрыть нос мокрой тканью или влажной салфеткой.

Подробная инструкция - по ссылке.