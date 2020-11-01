В Тюмени откроют новый зал для занятий боксом

| Фото: Федерация бокса России | Фото: Федерация бокса России

Специализированный спортивный зал федерации бокса Тюменской области откроется на территории бизнес-центра "Шесть/Девять" (ул. Республики, 211/1) 23 ноября, сообщает Тюменский городской многопрофильный центр.

Открыта запись в детские группы (8+), взрослые группы, на индивидуальные тренировки, ОФП с элементами бокса для младшей группы (6+). Для посещения занятий потребуется медицинский допуск.

С начинающими мастерами будут работать тренеры сборной команды Тюменской области, а также молодые специалисты – в прошлом успешные боксеры.

В зале будут проходить тренировки для сборной Тюменской области.

"В зале есть все необходимое, чтобы провести тренировочные сборы или областные соревнования на высоком уровне. В наших планах – открытие женской группы. Не так давно спортсменка Альбина Молдажанова показала блестящий результат на чемпионате России. Уверены, что ее успех послужит хорошим примером для тех девушек, которые очень хотят, но боятся записаться в секцию, так как считают, что бокс – мужской вид спорта", – подчеркнул председатель правления РОО "Федерация бокса Тюменской области" Алишер Миржалалов.

Получить дополнительную информацию о занятиях и записаться на тренировки можно по телефонам: 8-982-940-75-20 (Viber), 8-912-383-28-94 (WhatsApp), а также в группе ВКонтакте.