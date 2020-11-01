В Нижнетавдинском районе задержали подозреваемых в охоте на кабанов

| Фото: УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Двоих мужчин, подозреваемых в охоте на кабана, задержали в Нижнетавдинском районе, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Сотрудники ДПС остановили внедорожник, в котором находились двое мужчин 55 и 36 лет. При досмотре автомобиля в багажнике полицейские обнаружили две туши кабанов и два охотничьих карабина. Лицензии, разрешающей добычу диких животных, у граждан не было.

Мужчины признались, что в лесу на территории Нижнетавдинского района застрелили с охотничьей вышки двух кабанов. Полицейскими изъяты туши животных и оба карабина.

По факту незаконной охоты возбуждено уголовное дело.