В Нижнетавдинском районе задержали подозреваемых в охоте на кабанов
| Фото: УМВД России по Тюменской области
Двоих мужчин, подозреваемых в охоте на кабана, задержали в Нижнетавдинском районе, сообщает УМВД России по Тюменской области.
Сотрудники ДПС остановили внедорожник, в котором находились двое мужчин 55 и 36 лет. При досмотре автомобиля в багажнике полицейские обнаружили две туши кабанов и два охотничьих карабина. Лицензии, разрешающей добычу диких животных, у граждан не было.
Мужчины признались, что в лесу на территории Нижнетавдинского района застрелили с охотничьей вышки двух кабанов. Полицейскими изъяты туши животных и оба карабина.
По факту незаконной охоты возбуждено уголовное дело.