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Евгений Заболотный: налоговая служба вносит вклад в экономическое развитие Тюмени

Политика, 16:35 20 ноября 2020

duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

Работников налоговой службы от имени депутатов с профессиональным праздником поздравил председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный.

"Налоговая служба вносит существенный вклад в экономическое развитие областной столицы, в обеспечение стабильности и повышение уровня жизни горожан, - отметил в поздравлении Евгений Заболотный. - Тюменские налоговики выполняют ответственные задачи по наполнению бюджетов разных уровней".

Он подчеркнул, что от результатов их труда во многом зависит финансовое благополучие города, а благодаря профессионализму и компетентности сотрудников тюменского ведомства четко функционирует гибкая налоговая система, которая позволяет развивать инвестиционные процессы и воплощать в жизнь приоритетные проекты.

"В 2020 году налоговой службой, депутатами и администрацией города проделана важная и необходимая работа по утверждению мер поддержки и налоговых послаблений для субъектов малого и среднего бизнеса", - напомнил председатель гордумы.

Особые слова признательности адресованы в поздравлении ветеранам службы: "Вы заложили славные традиции работы и передали бесценный опыт молодому поколению. Спасибо всем вам за достойную службу, трудолюбие и преданность делу. Желаю здоровья, счастья, благополучия и успешной работы на благо Тюмени, региона и страны!".

Николай Ступников

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# гордума , Евгений Заболотный , налоговая служба , поздравление

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