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БК "Нефтехимик" проиграл в Магнитогорске

Спорт, 11:18 23 ноября 2020

"Баскетбол Магнитки" во ВКонтакте | Фото: "Баскетбол Магнитки" во ВКонтакте

Тобольский баскетбольный клуб "Нефтехимик" потерпел выездное поражение в первенстве российской Суперлиги-2.

В Магнитогорске тоболяки уступили местному клубу "Металлург" — 79:83. Матч с одним из лидеров чемпионата тоболяки начали уверено, выиграв первую четверть - 22:18. Во втором игровом отрезке на площадке шла равная борьба - 18:18. После большого перерыва магнитогорцы усилили давление. Третья и четвертая четверти осталось за ними - 23:15 и 34:24.

Самым результативным в составе "Нефтехимика" стал Тарас Клюндиков. На его счету 20 очков, три подбора и шесть точных передач.

БК "Нефтехимик" завершил серию выездных матчей. Следующие поединки пройдут в СК "Центральный". 2 декабря тоболяки примут команду "Мицубаскет" из Липецкой области.

Набрав 10 очков, "Нефтехимик" занимает восьмое место в турнирной таблице. Лидируют БК "Тамбов", "Барнаул" и "Металлург", у которых по 13 очков.

Евгений Новоселов

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# баскетбол , БК Нефтехимик

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