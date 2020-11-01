В Сибирь по своей воле: туризм региона презентовали москвичам

с личного аккаунта Марии Трофимовой в Instagram с личного аккаунта Марии Трофимовой в Instagram

Туристические возможности Тюменской области представила команда VisitTyumen и региональное Агентство туризма и продвижения в Москве. Более 40 представителей области делового туризма познакомились с уникальностью края.

Об этом в Instagram написала директор регионального Агентства туризма и продвижения Мария Трофимова.

"В деловом туризме можно и нужно системно двигаться, развиваться в современном формате. Для нашей столицы деловой поток далеко не инновация, но что если предложение будет заранее сформировано, упаковано и продано с включением всех направлений сибирского гостеприимства. Надеюсь, что это первое совместное офлайн мероприятие положит начало эффективному сотрудничеству", - подчеркнула она.

Мария Трофимова отметила, что бизнес-завтрак с московскими предпринимателями из сферы туризма проходил в ресторане СибирьСибирь. "Оформление приятно удивило. Деревянные наличники на потолке, кора дерева, сибирский декор и аксессуары - реальная атмосфера Сибири. Ждем гостей в Сибирь по своей воле", - сказала директор Агентства туризма и продвижения Тюменской области.

Анжела Лебедева