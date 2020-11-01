Труженики Викуловского района отмечены областными грамотами

администрация Викуловского района администрация Викуловского района

13 работников Викуловского района награждены почетными грамотами областного департамента АПК: водители, механизаторы, инженеры, доярки, трактористы, бухгалтеры и управленцы по итогам сельскохозяйственного года.

По итогам трудового соперничества сельхозпроизводителей Викуловского района в 2020 году лучшими по урожайности зерновых и зернобобовых культур признаны ЗАО "Экос" и ИП Буравлев.

При подведении итогов учитывали наивысшую урожайность в весе после доработки с учетом сохранения площади посева и внедрение ресурсосберегающих технологий. ЗАО "Экос" стало лучшим среди хозяйств с посевной площадью более 500 га, здесь получили 24 ц/га. ИП Буравлев – лидер среди хозяйств с посевной площадью до 500 га. Средняя урожайность в хозяйстве в этом сезоне составила 27,6 ц/га.

Отдельно отметили хозяйства, которые первыми справились с уборкой при условии сохранения посевных площадей к уровню прошлого года. Среди предприятий, где зерновые, зернобобовые и технические культуры составляют более 1 тыс. га, победителем стало крестьянское хозяйство "Рассвет" - здесь завершили уборку 16 сентября. Среди хозяйств с посевным клином от 500 до 1 тыс. га лучшие – аграрии ООО "Чапаева". Их комбайны ушли с полей 11 сентября.

Лучше всех машинно-тракторный парк к полевым работам подготовили ЗАО "Экос", сельхозкооператив "Сибирь", ИП Васькин и ИП Полуянов. ООО "Радиус-Агро" - лидер по выполнению плана летней и осенней обработки почвы.

Самый высокий процент кондиционности семян по району отмечен в крестьянском хозяйстве "Рассвет" (100% кондиционных) и ООО "Чапаева (43%).

Евгения Шевцова