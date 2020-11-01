ВК "Тюмень" подписал контракт с саратовской спортсменкой

| Фото: ВК "Тюмень" | Фото: ВК "Тюмень"

Женская волейбольная команда "Тюмень" подписала контракт с 20-летней доигровщицей Ириной Каплиевой, сообщает пресс-служба клуба.

190-сантиметровая волейболистка родом из города Балаково Саратовской области. Там, в команде Молодежной лиги, она начала профессиональную карьеру. Затем перебралась в "Ленинградку" из Санкт-Петербурга.

Среди достижений Каплиевой – два серебра Молодежной лиги. Есть у нее и бронза Кубка этого турнира.

Ирина Каплиева успела поиграть и в суперлиге. В 2019 году она выходила на площадку в двух матчах против московского "Динамо".