Трехлетний бюджет региона окончательно рассмотрят на заседании областной думы

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Сорок третье и сорок четвертое заседания Тюменской областной думы пройдут 26 ноября. Депутаты рассмотрят более 30 вопросов, основной из них - принятие бюджета Тюменской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

Также парламентарии рассмотрят законы о бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Тюменской области на трехлетний период, о предоставлении налоговых льгот на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов отдельным категориям налогоплательщиков, о моратории на повышение налоговой ставки для налогоплательщиков, работающих по упрощенной системе налогообложения.

Правительство региона представит информацию о реализации нацпроектов, Федеральная налоговая служба по Тюменской области - о налоговых поступлениях в бюджет. Также депутаты утвердят план законопроектных работ облдумы на 2021 год.

Евгения Шевцова