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Заседание областной думы началось в Тюмени

Политика, 10:14 26 ноября 2020

duma72.ru

Сорок третье заседание Тюменской областной думы началось в Тюмени.

Заседание проходит в очном формате с соблюдением всех санитарных норм. По видеосвязи к заседанию подключились губернатор тюменской области Александр Моор, представители правительства региона, федеральных органов власти. Всего в заседании участвуют 43 депутата, кворум - 25.

Участники заслушают информацию о реализации нацпроектов в Тюменской области, налоговых поступлениях, страховых взносах и задолженности по ним. Основным вопросом станет принятие бюджета региона на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. Также депутаты рассмотрят и примут законы о бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования на трехлетний период, налоговых льготах для отдельных категорий и моратории для налогоплательщиков, работающих по упрощенной системе.

Во второй половине дня проекты законов о региональном бюджете и бюджете ТФОМС рассмотрят во втором и третьем окончательном чтении.

Трансляция заседания проходит здесь.

Евгения Шевцова

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# заседание , Тюменская областная дума

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