Новых мировых судей избрали в Тюменской области

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Булат Шапенов назначен на должность мирового судьи судебного участка № 3 Ялуторовского судебного района на три года.

Соответствующее решение единогласно приняли депутаты Тюменской областной думы на сорок третьем заседании. Новый мировой судья торжественно принес присягу в зале заседаний и получил удостоверение мирового судьи от председателя облдумы Сергея Корепанова.

На должность мирового судьи участка № 2 Центрального судебного района Тюмени назначен Иван Борисов. Срок его полномочий – 10 лет. На заседании кандидат отсутствовал из-за положительного результата на COVID-19.

Евгения Шевцова