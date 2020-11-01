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Моор: проект бюджета обеспечит стабильное развитие региона в ближайшие годы

Губернатор, 12:35 26 ноября 2020

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Проект регионального бюджета на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годов обеспечит стабильное поступательное развитие Тюменской области в ближайшие годы, считает губернатор региона Александр Моор.

"Впервые мы планируем его в таких сложных экономических условиях, но даже в них мы смогли создать бюджет, обеспечивающий надежную и бесперебойную работу всех сфер жизни. Все предложения фракций мы знаем и в большей части их разделяем. При первой же возможности и улучшении экономической ситуации будем включать эти инициативы в план работы", - заверил Александр Моор на заседании областной думы.

Он поблагодарил депутатов за работу и призвал поддержать проект бюджета в окончательном чтении. Напомним, оно состоится во второй половине дня 26 ноября. Трансляция заседания проходит здесь.

Напомним, бюджет Тюменской области в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов сохраняет социальную направленность. Доходы планируются в сумме около 452,3 млрд рублей, из них в 2021 году - около 145,2 млрд. Расходы в ближайшие три года составят 521,8 млрд, из них 176,7 млрд в 2021 году. Самые большие расходы пойдут на социальную политику, образование и здравоохранение.

Евгения Шевцова

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# Александр Моор , областной бюджет

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