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Тюменка Ольга Мощенкова завоевала бронзу на этапе Кубка России по биатлону

Спорт, 14:56 26 ноября 2020

СБР | Фото: СБР

Тюменка Ольга Мощенкова завоевала бронзовую награду в спринтерской гонке на этапе Кубка России по биатлону в Тюмени, сообщает Союз биатлонистов России.

Мощенкова без промахов прошла два огневых рубежа, но уступила 12 секунд победительнице, югорчанке Екатерине Носковой. Бронза досталась Анастасии Шевченко из Свердловской области.

Еще две представительницы Тюменской области вошли в десятку лучших. У Татьяны Акимовой пятый результат, Виктория Сливко - восьмая.

Спринтерская гонка у мужчин состоялась в Ханты-Мансийске. Победу в ней одержал новосибирец Никита Матвеев. Серебро у Игоря Малиновского из Омской области, бронза у москвича Карима Халили. Лучшим из тюменцев стал Евгений Идинов, у него 14 место.

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# биатлон

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