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Тюменские лыжники выступят на первом этапе Кубка мира

Спорт, 14:05 27 ноября 2020

федерация лыжных гонок России | Фото: федерация лыжных гонок России

Пять тюменских лыжников вошли в состав команды России для участие в первом этапе Кубка мира в Финляндии, сообщает Федерация лыжных гонок России.

За награды поборются тюменки Екатерина Смирнова и Татьяна Сорина. В состав мужской команды вошли Евгений Белов, Глеб Ретивых и Иван Якимушкин.

Кубок мира по лыжным гонкам-2020/2021 стартует 27 ноября. Уже в седьмой раз подряд первый этап примет финская Рука. В первый день состоится спринт классическим стилем. На следующий день пройдет индивидуальная гонка, 29 ноября состоится персьют свободным стилем.

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# Глеб Ретивых , Евгений Белов , Екатерина Смирнова , Иван Якимушкин , лыжные гонки , Татьяна Сорина

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