Расходы на социальные обязательства увеличены в бюджете Тюменской области

Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Финансирование социальных обязательств и реализация национальных проектов остаются приоритетами в бюджете Тюменской области на 2021-2023 годы, который предстоит исполнять в жестких экономических условиях, сложившихся в результате пандемии COVID-19.

Принятый региональный бюджет сохранил социальную направленность. В 2021 году доля социальных расходов составит 58%. В Тюменской области более 436 тыс. человек получают социальные пособия.

Расходы бюджета на 2021 год на здравоохранение – более 27 млрд руб. Завершится оснащение перинатального центра областной больницы № 3 в Тобольске. Продолжится переоснащение регионального сосудистого центра на базе областной клинической больницы №2, 1 млрд рублей будет направлен на оказание жителям региона высокотехнологичной медицинской помощи.

Господдержка АПК превысит 3,7 млрд рублей. На поддержку животноводства планируется направить более 1,7 млрд рублей. На субсидирование животноводческой продукции – свыше 888 млн рублей. На выплату субсидий в растениеводстве планируется направить около 834 млн рублей.

Расходы на образование – более 28 млрд рублей. В бюджет заложены затраты на строительство семи детских садов в Тюмени, шести школ в сельских районах Тюменской области и областном центре, а также средства на информационную безопасность.

На улучшение жилищных условий граждан предусмотрено более 5 млрд рублей. Запланированные средства позволят приобрести 1 тыс. 365 жилых помещений для льготных категорий граждан, переселить 2 тыс. 400 семей из аварийного жилья.

Расходы на строительство, ремонт и содержание дорог и транспортной инфраструктуры – порядка 8 млрд рублей. Часть этих средств будет направлена на содержание 8 тыс. 692 км региональных автодорог, 454 мостов, текущий и капремонт отдельных участков дорог с высокой интенсивностью движения.

Затраты на реализацию национальных проектов "Культура", "Демография", "Образование", "Здравоохранение", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Жилье и городская среда", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Экология", "Цифровая экономика", "Производительность труда и поддержка занятости", "Международная кооперация и экспорт" превысят 12 млрд рублей.