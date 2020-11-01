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Областной департамент ЖКХ возглавил Мугаммир Галиуллин

Политика, 15:58 30 ноября 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Мугаммир Галиуллин назначен на должность руководителя областного департамента жилищно-коммунального хозяйства с 30 ноября.

Распоряжение подписал губернатор Тюменской области Александр Моор.

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# ЖКХ , Мугаммир Галиуллин , назначение

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