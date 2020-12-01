  • 1 декабря 20201.12.2020вторник
  • В Тюмени -11..-13 С 2 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Ишим готовится к Новому году

Общество, 15:10 01 декабря 2020

Ишимский музейный комплекс им. Петра Ершова

Четыре больших елки установили в Ишиме: в центре на Коркинской площади, у спорткомплекса "Локомотив", на стадионе "Центральный" и на новом бульваре Белоусова. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказал заместитель главы города по социальным вопросам Борис Долженко.

По его словам, для ишимских школ, детских садов и учреждений дополнительного образования объявлен конкурс снежных фигур: символа года – быка, деда Мороза, Снегурочки и других персонажей. "Он направлен на формирование праздничной атмосферы, поддержку и развитие самодеятельного художественного творчества, улучшение эстетического облика города", - отметил замглавы.

Он добавил, что город уже нарядный, но оформление продолжается и на его улицах, и внутри учреждений, организаций.

администрация Ишима во ВКонтакте администрация Ишима во ВКонтакте Ишимский музейный комплекс им. Петра Ершова Ишимский музейный комплекс им. Петра Ершова Ишимский музейный комплекс им. Петра Ершова Ишимский музейный комплекс им. Петра Ершова Ишимский музейный комплекс им. Петра Ершова ﻿

Инна Кондрашкина

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# елки , Ишим , праздничное оформление

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:16 01.12.2020Фотовыставка "Человек. Ракурс. Место" представлена в Тюмени
15:54 01.12.2020Тюменцам покажут исторические места России в войну и в наши дни
15:43 01.12.2020Университеты Тюменской области подписали соглашения о сотрудничестве
15:32 01.12.2020Кинологи Росгвардии со всей страны прошли обучение в Тюмени