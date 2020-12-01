Ишим готовится к Новому году

Ишимский музейный комплекс им. Петра Ершова Ишимский музейный комплекс им. Петра Ершова

Четыре больших елки установили в Ишиме: в центре на Коркинской площади, у спорткомплекса "Локомотив", на стадионе "Центральный" и на новом бульваре Белоусова. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказал заместитель главы города по социальным вопросам Борис Долженко.

По его словам, для ишимских школ, детских садов и учреждений дополнительного образования объявлен конкурс снежных фигур: символа года – быка, деда Мороза, Снегурочки и других персонажей. "Он направлен на формирование праздничной атмосферы, поддержку и развитие самодеятельного художественного творчества, улучшение эстетического облика города", - отметил замглавы.

Он добавил, что город уже нарядный, но оформление продолжается и на его улицах, и внутри учреждений, организаций.

Инна Кондрашкина