Символ 2021 года создает ишимская мастерица

Галины Зайченко Галины Зайченко

Игрушечных бычков - символ Нового 2021 года - создает мастерица из Ишима Галина Зайченко. Первые поделки - амигуруми - успели приобрести коллеги, остальное – в подарок.

По словам мастерицы, традиционно в конце ноября - начале декабря она берется за работу: с помощью крючка и нитей создает образы животных, символизирующих наступающий год. У нее уже были собаки, поросята, мыши. Теперь на очереди – бычки.

"Попробовала связать игрушку три года назад. Увидела в интернете вязаные игрушки и самой захотелось попробовать. Для вязания игрушек нужна пряжа, можно акрил или хлопок. Также покупаю аксессуары: глазки, реснички. Ну и, конечно, нужно желание и любовь к своим игрушкам", - говорит она.

По словам рукодельницы, из 100 граммов пряжи выходит две-три игрушки высотой 20 см. Первых девять бычков она уже создала, половину продала. Оправдала расходы на пряжу, замечает Галина Зайченко.

"Вяжу только в свободное время, поэтому до пяти дней уходит на создание одной игрушки. Глазки разные, мордочки связала разные, по-разному вышили брови, ноздри - так и получаются разные коровки", - добавляет ишимская мастерица.

Считается, что Год быка вступит в свои права 12 февраля 2021 года. Год обещает стабильность и размеренность.

Анжела Лебедева