47 елок установят в Тюмени накануне Нового года

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

47 елок установят в Тюмени накануне Нового года. Работа идет в каждом округе, сообщает городская администрация.

В Калининском округе будет три искусственных и 15 живых елей. Главная 19-метровая новогодняя красавица округа возвысится на Никольской площади. 15 елей из питомника установят на ул. Вьюжной в Тюменской слободе, в Метелево, Плеханово, Тараскуль, на Доме обороны.

Ленинский округ украсят 12 хвойных деревьев. Самая высокая, 15-метровая расположилась у Тюменского технопарка. Все остальные будут смонтированы до 20 декабря. По просьбе жителей впервые натуральные новогодние ели появятся в районе Утиного пруда и на Мысу.

Начата установка 18-метровой ели в Восточном округе. 12-метровые деревья украсят сквер Льва Ровнина и бульвар Анатолия Косухина, елку высотой 10 метров увидят все, кто побывает в Семейном сквере. В новом Никольском сквере установят 9-метровое дерево. Живые ели появятся в скверах Победы, Серебряные ключи и на бульваре им. Н. Чукмалдина.

В дополнение к елям, город украсят разноцветными огнями. Световые конструкции "Арка" можно будет увидеть на перекрестке улиц Широтной – Пермякова. В сквере Льва Ровнина появятся олени и медведи, на бульварах Николая Чукмалдина, Анатолия Косухина и в сквере Тружеников тыла праздничное настроение тюменцам придадут световые деревья.