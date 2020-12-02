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Конкурс "Парад снеговиков-2020" пройдет онлайн

Общество, 17:05 02 декабря 2020

группа Библио К.О.Т. ВКонтакте | Фото: группа Библио К.О.Т. ВКонтакте

На онлайн-конкурс новогодних поделок "Парад снеговиков-2020" приглашает детей и взрослых Центральная детская библиотека в рамках проекта "Мамин клуб в библиотеке", сообщает учреждение.

Участников приглашают смастерить снеговиков из снега, ваты, бумаги, пластилина, ткани, соленого теста и любых других материалов. Фотографии самых невероятных и забавных помощников Деда Мороза принимаются в сообщения группы Библио К.О.Т. Книги. Общение. Творчество или на электронную почту childlib-tyumen@yandex.ru.

Конкурс проводится с 1 до 21 декабря. Возраст: 0+

Все участники получат благодарственные письма.

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# Новый год , снеговики

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