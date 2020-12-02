Sweet Town Tumen: подросток из Тюмени организовала продажу новогодних подарков в Instagram

Екатерины Носыревой Екатерины Носыревой

13-летняя Катя Носырева организовала аккаунт в Instagram для приема заказов на изготовление новогодних подарков. Бизнес-идея была основана на желании создавать что-то авторское. Об этом она рассказала в интервью корреспонденту "Тюменской линии".

"Мне нравится делать что-то свое уникальное и так получилось, что идея совпала с новогодним ожиданием чуда. Но моя группа не только про новогодние подарки. Я могу сделать сладкую коробочку для именинника или на любой другой праздник", - говорит она.

Sweet Town Tumen – Сладкий город Тюмень – так решила назвать свой ресурс для заказов подарков тюменская школьница.

По ее словам, каждый заказ будет индивидуальным. Важно, отмечает Катя, учитывать, какие сладости любимые, какую заказчик предпочитает кондитерскую фабрику, каким видит оформление подарка.

"Приятным дополнением к традиционному новогоднему пакету может стать сувенир, открытка, магнитик. Все это я буду фиксировать во время заказов в директе", - добавляет Катя.

Екатерины Носыревой Екатерины Носыревой

Со старта проекта прошло всего несколько дней, первый заказ уже поступил. Раскрутить начинание предприимчивой девочке помогают родные и друзья. Происходит это в основном с помощью репостов и сарафанного радио.

Школьница призналась, что средства, вырученные от реализации новогодних подарков, вложит к накопленным на iPad, который необходим для школы и работы в Instagram.

Катя Носырева говорит, что Новый год для нее был и остается самым сказочным, чудесным и долгожданным праздником.

"Когда я была маленькая, я всегда думала, что подарки, которые я получаю, от Деда Мороза, ведь я ему старательно писала письма. Тогда это были мягкие игрушки, куклы. Потом выяснилось, что это делали родители, но я все равно продолжаю верить в чудеса и новогоднюю сказку", - подчеркнула Катя Носырева.

Анжела Лебедева