Застройщик получил проектное финансирование на строительство жилкомплекса в Тюмени

Фото: www.minstroyrf.ru Фото: www.minstroyrf.ru

Банк ДОМ.РФ направил компании "Страна-Девелопмент" проектное финансирование для приобретения земельных участков и строительство нового проекта "Сердце Сибири" в Тюмени. Размер кредитной линии — 17,5 млрд рублей.

Сделка стала одной из самых крупных на региональных рынках жилищного строительства, сообщается на сайте банка.

Средства проектного финансирования застройщик направит на строительство современного микрорайона с социальной и торговой инфраструктурой. Ввод в эксплуатацию первой очереди микрорайона запланирован на конец 2022 года, полностью он будет достроен к концу 2024 года.

"Проектное финансирование открывает новые возможности как для всей строительной отрасли в масштабах страны, так и для отдельных строительных компаний. Кредитные средства от банков позволяют девелопером браться за самые амбициозные проекты. Жилой комплекс „Сердце Сибири“ — один из таких проектов", — рассказала вице-президент банка ДОМ.РФ Анна Авдокушина.

По данным портала наш.дом.рф, на 2 декабря более 58% жилья, или 1 млн 336 тыс. кв. м, в Тюменской области строится с использованием проектного финансирования. Всего в регионе возводится 2 млн 281 тыс. кв. м жилья.