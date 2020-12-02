Бойко: вопросы социальной направленности самые актуальные

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 50 обращений поступило в приемную депутата Тюменской городской думы Елены Бойко в 2020 году. Количество обращений снизилось по сравнению с 2019 годом в связи с пандемией.

Об этом на интернет-конференции на сайте информационного агентства "Тюменская линия" сообщила председатель постоянной комиссии по социальному развитию, депутат Тюменской гордумы по избирательному округу № 9 Елена Бойко.

“Все депутаты вынуждены проводить приемы в онлайн режиме. Как только ситуация изменится, мы с большим удовольствием снова будем встречаться с гражданами на личных приемах”, - добавила она.

Граждане больше всего обращаются с вопросами благоустройства территорий, социальной поддержки, жилищно-коммунального хозяйства (тарифы, уборка подъездов, содержание придомовой территории, тепло и водоснабжение), пенсионного обеспечения, улучшении жилищных условий и многое другое.

"Решение вопросов зависит от их сложности. Если вопросы носят консультативный характер, то их решаем сразу. Часть вопросов требуют более тщательного рассмотрения, мы обращаемся в соответствующие органы исполнительной власти, и тогда сроки могут доходить и до 30 дней, как это предусмотрено законом", - пояснила Елена Бойко.

Тюменская городская дума под руководством председателя Евгения Заболотного работает третий год. Бойко возглавляет одну из пяти комиссий, в состав которой входят 14 депутатов и два члена с правом совещательного голоса.

"Наша комиссия занимается вопросами образования, культуры и искусства, молодежной политики, физической культуры и спорта, обеспечения безопасности, потребительского рынка и многими другими социально-значимыми вопросами. Большое внимание уделяется оснащению Тюмени детскими садами и школами. В рамках нацпроекта "Образование" в 2020 году было открыто пять детских садов и две новые школы. В 2021 году запланировано открытие еще пяти детских садов и двух школ. В городе взяты серьезные темпы по вводу социальных объектов. Этот вопрос на особом контроле у губернатора Тюменской области Александра Моора, ведь большая часть соцобъектов строится за счет регионального бюджета. Самое главное не снижать эти темпы и администрация города делает для этого все возможное", - поделилась Елена Бойко.

По инициативе президента РФ Владимира Путина с 1 сентября 2020 года в российских школах горячее питание ученикам начальных классов предоставляется бесплатно.

"Тюмень поддержала эту инициативу, так как это очень важно. Мы обеспечены материально и технически на текущий год и на 2021 год из бюджета города выделено 700 млн рублей", - отметила она.

В заключение Елена Бойко поблагодарила тюменце за то, что они интересуются работой депутатов Тюменской городской думы.

"Значит вам не безразлично и вы тоже хотите, что бы наш город был действительно лучшим городом Земли. Уверена, что мы вместе сможем этого добиться", - подытожила она, пожелала всем здоровья, мира, счастья, радости и поздравила тюменцев с наступающим новым 2021 годом.

Ирина Шемякина