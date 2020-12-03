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Суд лишил жителя Сургута свободы на три года за пьяное ДТП

Происшествия, 13:53 03 декабря 2020

прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

Жителя Сургута, который в состоянии опьянения возвращался с рыбалки и совершил ДТП, осудили в Уватском районе, сообщает прокуратура Тюменской области.

1 сентября 2020 года 54-летний мужчина с двумя знакомыми на Toyota Land Cruiser приехал в п. Тугалово на рыбалку. Все трое распивали спиртное. Потом двое рыбаков легли спать в машине, а водитель сел за руль. Ночью 2 сентября он в районе 456 км автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск съехал в кювет. Одному из пассажиров был причинен тяжкий вред здоровью, другому - средний.

В декабре 2017 года мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за пьяное вождение и был лишен водительских прав. На момент ДТП права управления транспортным средством у него не было.

Суд назначил подсудимому три года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении и на 2 года 6 месяцев лишил его автомобильных прав.

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# ДТП , пьяная езда , Уватский район

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