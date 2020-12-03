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Александр Моор призвал жителей региона к внимательному отношению к людям с инвалидностью

Губернатор, 14:15 03 декабря 2020

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

О необходимости внимательного и доброжелательного отношения к согражданам с ограничениями по здоровью сказал губернатор Тюменской области Александр Моор, обращаясь к жителям региона в Международный день инвалидов 3 декабря.

Уважительное отношение - одно из важнейших условий при создании безбарьерной среды, отметил глава региона.

По словам Александра Моора, правительство Тюменской области прилагает максимум усилий, чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья беспрепятственно участвовали в жизни региона. Не прекращается работа по развитию системы реабилитационной помощи инвалидам, повышается доступность общественного транспорта, создана и действует система помощи инвалидам в трудоустройстве.

"Мы знаем множество примеров, когда наши земляки с ограниченными возможностями здоровья, благодаря силе воли, уверенности в себе и всесторонней поддержке, смогли достичь выдающихся успехов в спорте, в творчестве, в общественной деятельности. Эти люди служат для нас ярким примером неиссякаемого оптимизма", - сказал Александр Моор.

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# Александр Моор , Международный день инвалидов

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