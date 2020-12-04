Тюменские компании развивают экспорт через электронные площадки
11 компаний Тюменской̆ области заключили суммарно 42 внешнеторговых контракта на электронных торговых площадках. Партнеров нашли предприятия пищевой, деревообрабатывающей и легкой промышленности. Географии поставок – более 30 стран. Такие данные привел заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев на своей странице в Instagram.
По его словам, сумма контрактов составила более 12 млн долларов. У предприятий есть возможность выйти на шесть электронных торговых площадок: многоотраслевые - Alibaba, Ebay, All.biz , Globalrustrade,специализированные – IndustryStock (для машиностроения и промышленной продукции) и Fordaq (для лесной промышленности).
В регионе работает центр поддержки экспорта, где предприятиям помогают реализовывать инвестиционные проекты. В 2019 году экспорт в области составил 1 млрд 800 млн долларов, из них на 1 млрд 778 млн экспортировали крупные предприятия, на 22 млн – малый и средний бизнес.
Евгения Шевцова