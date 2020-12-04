Тюменские компании развивают экспорт через электронные площадки

ИА Тюменская линия ИА Тюменская линия

11 компаний Тюменской̆ области заключили суммарно 42 внешнеторговых контракта на электронных торговых площадках. Партнеров нашли предприятия пищевой, деревообрабатывающей и легкой промышленности. Географии поставок – более 30 стран. Такие данные привел заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев на своей странице в Instagram.

По его словам, сумма контрактов составила более 12 млн долларов. У предприятий есть возможность выйти на шесть электронных торговых площадок: многоотраслевые - Alibaba, Ebay, All.biz , Globalrustrade,специализированные – IndustryStock (для машиностроения и промышленной продукции) и Fordaq (для лесной промышленности).

В регионе работает центр поддержки экспорта, где предприятиям помогают реализовывать инвестиционные проекты. В 2019 году экспорт в области составил 1 млрд 800 млн долларов, из них на 1 млрд 778 млн экспортировали крупные предприятия, на 22 млн – малый и средний бизнес.

Евгения Шевцова