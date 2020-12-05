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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

18 нетрезвых водителей задержали автоинспекторы за сутки

Происшествия, 15:27 05 декабря 2020

mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

Более 200 автомобилей проверили 4 декабря автоинспекторы в ходе профилактического мероприятия "Нетрезвый водитель", которое проходит в Тюменской области. Они выявили 14 водителей в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Еще четверо автомобилистов сели за руль нетрезвыми повторно, их ждет уголовная ответственность, сообщает управление Госавтоинспекции Тюменской области.

35-летнего тюменца за рулем "Лады" остановили в Тюмени на ул. Авторемонтной. Он согласился на освидетельствование в наркологическом диспансере, где было установлено, что количество алкоголя у него более чем в пять раз превышает норму. В 2020 году автомобилист уже был лишен прав за нетрезвое вождение. Его ждет уголовная ответственность.

Отвечать перед законом предстоит и 23-летнему водителю "Рено", которого остановили на ул. Одесской в Тюмени. Как показало освидетельствование в наркологическом диспансере, он находится под воздействием марихуаны. Ранее мужчину дважды лишали прав за отказ от прохождения медицинского освидетельствования.

В выходные дни 5 и 6 декабря мероприятие "Нетрезвый водитель" продолжится. Сообщения о водителях, неадекватно ведущих себя на дорогах, принимают по телефонам дежурной части 794-610 и 794-636. Будут предприняты оперативные меры реагирования.

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# Госавтоинспекция Тюменской области , проверка водителей

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