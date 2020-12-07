В Тюменской области за сутки задержали четырнадцать пьяных водителей

| Фото: УМВД Тюменской области | Фото: УМВД Тюменской области

14 автомобилистов в состоянии алкогольного или наркотического опьянения остановили инспекторы ГИБДД в ходе профилактического мероприятия "Нетрезвый водитель". Четверо сели за руль нетрезвыми повторно, теперь им грозит уголовная ответственность. Всего за сутки было проверено более 200 автомобилей, сообщает региональное УМВД.

На ул. Авторемонтной в областном центре был задержан 35-летний водитель "Лады". От освидетельствования на месте мужчина отказался, но согласился пройти его в наркологическом диспансере.

Показатели превысили норму в пять раз. В 2020 году автомобилист уже был лишен прав за нетрезвое вождение, теперь его ждет уголовная ответственность. "Лада" отправлена на спецстоянку.

На ул. Одесской инспекторы остановили Renault под управлением 23-летнего тюменца. Он не употреблял алкоголь, но освидетельствование установило, что молодой человек находится под воздействием марихуаны.

До этого водителя уже дважды лишали прав за отказ от освидетельствования, его тоже ждет уголовная ответственность. Автомобиль эвакуирован на спецстоянку.

ГИБДД просит тюменцев не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и своевременно сообщать в полицию о нетрезвых водителях по телефонам дежурной части 794-610 и 794-636.