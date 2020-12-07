Дед Мороз рассказал тюменцам о своем главном желании

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

О необычных подарках, которые просят россияне, количестве писем и своем главном желании рассказал Дед Мороз из Великого Устюга на пресс-конференции, которая состоялась в формате телемоста в администрации Тюмени 7 декабря.

В 2020 году в связи с эпидемиологической ситуацией и ограничениями, связанными с коронавирусной инфекцией, традиционная пресс-конференция главного сказочного волшебника состоялась в Тюмени в онлайн-формате. Но вопросы смогли задать все желающие. Часть юных жителей областной столицы записали для долгожданного гостя видео. Еще несколько ребят смогли задать вопросы по видеосвязи из Большого зала администрации Тюмени.

Зимний волшебник рассказал о том, что летом он принимает гостей у себя в вотчине в Великом Устюге. "Приглашаю всех зимой, весной, летом и осенью. Приезжайте ко мне в гости. Лето — пора, когда я принимаю от вас пожелания, читаю ваши письма", — рассказал Дед Мороз.

На вопрос, как волшебник успевает разнести подарки за одну ночь, он ответил, что ему помогают волшебные сани, запряженные в волшебную тройку.

Поинтересовались у Деда Мороза и тем, как он узнает, хорошо ли вели себя дети в течение года. "Мне помогают наблюдающие за всеми вами птички-синички, которые нащебечивают мне на ушко. Во-вторых, у меня есть волшебный телескоп, в который я смотрю. И, конечно, я дарю подарки самым искренним малышам и взрослым, которые не забывают про добрые дела", — сказал волшебник.

Также сказочный гость рассказал о необычных подарках, о которых его просили в письмах. Это говорящие пылесосы, волшебные палочки, ковры-самолеты, рыбки, птицы и хомяки, а также братья и сестры. "Чаще стали просить о здоровье бабушек и дедушек, мам и пап. Все чаще и это мне очень по душе. Ребята желают, чтобы и я был здоров, загадывают мир во всем мире, чтобы люди на планете были счастливы", — поделился Дед Мороз.

Он подчеркнул, что в 2020 году он получил еще больше душевных и добрых писем. Ему прислали много писем, где дети просят подарки не для себя, а для близких и своей семьи.

По словам Деда Мороза, на его почту пришло около четырех млн писем. "Сейчас, в предновогодние деньки, на мою почту приходит по целому мешку писем. И только на наш электронный адрес dedmoroz@ntv.ru за последние несколько лет пришло более 100 тысяч писем. Я, конечно, загадываю, чтобы все были здоровы, чтобы улыбок на счастливых лицах было больше. Это самое главное мое желание", — отметил он.

Также детей интересовало, какое созвездие больше всего нравится Деду Морозу, сколько мороженого он съедает за день, сколько у волшебника детей и внуков. Юные тюменцы спрашивали, когда и где зимний волшебник появился на свет, как его зовут по-настоящему, а как он назвал своих трех коней.

Напомним, в 2020 году "Путешествие Деда Мороза с НТВ" проходит в формате онлайн. По словам организаторов грандиозного события, сказочный волшебник сможет поздравить больше детей и посетить еще больше городов. В его маршрут вошли 36 населенных пунктов. Помогать собирать подарки и доставлять их в семьи и социальные учреждения будут волонтеры.

За виртуальным путешествием всероссийского Деда Мороза из Великого Устюга с НТВ можно следить в эфире и социальных сетях. Сюжеты будут выходить по будням в программе "Утро. Самое лучшее" на телеканале НТВ.

Инна Пахомова