В Тюменской области снизился уровень преступности

admtyumen.ru admtyumen.ru

Количество зарегистрированных преступлений в Тюменской области за 11 месяцев сократилось на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Координационное онлайн-совещание по обеспечению правопорядка провел губернатор Александр Моор 7 декабря.

На 18,8% сократилось количество преступлений в общественных местах. Уличная преступность снизилась на 12,7%.

"Это хороший результат. Определенную роль в улучшении показателей сыграли работа правоохранительных органов, ограничительные меры, которые мы ввели для борьбы с пандемией новой коронавирусной инфекции. После их отмены потребуется концентрация усилий для сохранения позитивных тенденций", - подчеркнул Александр Моор.

Результатах работы полиции по обеспечению общественной безопасности в период пандемии COVID-19 представил начальник УМВД РФ по Тюменской области Леонид Коломиец.

"Только в ноябре 4500 объектов торговли и общепита проверили на соблюдение ограничений. За первые шесть дней декабря проверено 865 предприятий, а всего за период с 27 марта – более 51 тысячи предприятий", - отметил он.

Кроме того, в ноябре проверено более 5,5 тысяч автобусов. С начала декабря тюменские полицейские уже составили 28 административных протоколов на лиц, не соблюдавших обязательный масочный режим в общественных местах и транспорте.

"Действительно, общими силами мы достигли определенной стабилизации ситуации. Впереди новогодние праздники, чтобы не получить всплеска заболеваемости в январе и феврале, необходимо, не нарушая праздничного настроения людей, привлекать к ответственности тех, кто не соблюдает правила противоэпидемической безопасности", - подчеркнул губернатор Тюменской области.

Участники совещания обсудили также меры по предупреждению травматизма на железных дорогах. Ежегодно травмы получают около 20 жителей региона.

Александр Моор поручил усилить проведение профилактических мер в школах, расположенных рядом с объектами железнодорожного транспорта.