Жителя Мегиона подозревают в пропаганде терроризма в Telegram

| Фото: sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Уголовное дело за оправдание терроризма заведено на жителя Мегиона, сообщает СУ СК РФ по ХМАО. По версии следователей, молодой человек призывал к уничтожению лиц, не исповедующих Ислам, в своем канале в Telegram.

25-летнему северянину предъявлено обвинение по ч.2 ст. 205.2 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание терроризма". Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщили в Следственном комитете округа, в августе 2020 года мегионец создал в мессенджере публичный информационный канал и размещал в нем тексты и изображения, оправдывающие терроризм, призывы к участию в деятельности организации, признанной террористической.

Расследование продолжается.