ХК "Тюменский легион" дважды уступил альметьевскому клубу

| Фото: ХК "Тюменский легион" | Фото: ХК "Тюменский легион"

Повторный домашний поединок с альметьевским "Спутником" провел в рамках чемпионата Молодежной хоккейной лиги "Тюменский легион", сообщает пресс-служба клуба.

Гости оказались сильнее с минимальным счетом - 0:1. Место на последнем рубеже хозяев занял Станислав Пылаев. В первом периоде гости нанесли 13 бросков в створ. Уже на второй минуте нарушение правил игроком "Легиона" Кирилла Абрамова привело к тому, что он был удален до конца игры, а сибиряки на пять минут остались в меньшинстве. Но гости этим шансом не воспользовались.

Во втором периоде у оппонентов было немало возможностей добиться успеха, но вратари оказались сильнее полевых игроков. Когда до сирены оставалось 36 секунд, нападающий гостей Андрей Шолгин протолкнул шайбу в сетку "Легиона".

Днем ранее гости также были сильнее - 4:0