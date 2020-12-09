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Тюменцы предпочитают кататься на коньках на бесплатных кортах

Спорт, 16:54 09 декабря 2020

департамент по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

34% тюменцев предпочитают кататься на коньках на бесплатных дворовых хоккейных кортах.

Таковы результаты опроса, проведенного городским департаментом по спорту и молодежной политике в группе во Вконтакте "Спорт Тюмени для всех".

На втором месте, 23% оказался романтический каток на набережной реки Тура. В этом месте тюменцы могут не только весело и активно провести время, но и полюбоваться зимним пейзажем моста Влюбленных. 11% предпочитают ледовые площадки на загородных базах отдыха, почти 9% отдали свой голос в пользу "Звездного полюса" у ТРЦ "Сити Молл". Меньше всего голосов получил каток, расположенный возле ТРЦ "Фаворит" (1%).

Среди свободных вариантов был отмечен "Главкаток" на площади 400-летия Тюмени, ледовая площадка в экопарке "Затюменский" и у ДЮСШ "Водник".

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# катание на коньках

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