Тюменцы предпочитают кататься на коньках на бесплатных кортах

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

34% тюменцев предпочитают кататься на коньках на бесплатных дворовых хоккейных кортах.

Таковы результаты опроса, проведенного городским департаментом по спорту и молодежной политике в группе во Вконтакте "Спорт Тюмени для всех".

На втором месте, 23% оказался романтический каток на набережной реки Тура. В этом месте тюменцы могут не только весело и активно провести время, но и полюбоваться зимним пейзажем моста Влюбленных. 11% предпочитают ледовые площадки на загородных базах отдыха, почти 9% отдали свой голос в пользу "Звездного полюса" у ТРЦ "Сити Молл". Меньше всего голосов получил каток, расположенный возле ТРЦ "Фаворит" (1%).

Среди свободных вариантов был отмечен "Главкаток" на площади 400-летия Тюмени, ледовая площадка в экопарке "Затюменский" и у ДЮСШ "Водник".