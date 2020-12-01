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Тюменские волейболистки сыграют заключительные матчи года в Красноярске

Спорт, 13:08 10 декабря 2020

ВК "Тюмень" | Фото: ВК "Тюмень"

Заключительные в уходящем году матчи волейболистки женской команды "Тюмень-Прибой" сыграют в Красноярске, сообщает пресс-служба клуба.

С 10 по 13 декабря состоится четвертый тур чемпионата российской Молодежной лиги. Подопечным Ольги Ескиной предстоит провести четыре поединка. Дважды их соперником станет "Динамо-2" из Краснодара. Столько же встреч тюменки проведут против местного "Енисея-2".

Команда Ескиной располагается на 11 месте в турнирной таблице. В ее активе – три победы. Краснодарская дружина замыкает тройку лидеров. У южанок – восемь побед. "Енисей-2" располагается на девятой строчке. В ее активе – четыре победы.

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# ВК Тюмень , волейбол

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