Новогоднее желание исполнилось для тюменского ветерана

| Фото: пресс-служба "Молодой Гвардии" | Фото: пресс-служба "Молодой Гвардии"

Новую стиральную машину получила в подарок тюменский ветеран Великой Отечественной войны Евгения Филипповна Ганжина, сообщает пресс-служба регионального отделения "Молодой Гвардии".

9 декабря к ней пришел Дед Мороз и исполнил ее заветное желание. Стиральную машину женщина загадала в качестве новогоднего подарка. Ранее вещи для стирки она передавала через социального работника, а теперь сможет делать это самостоятельно.

Евгении Филипповне на начало войны было 18 лет. В 1943 году она окончила фельдшерско-акушерскую школу и сразу после завершения обучения была отправлена в Ростовский госпиталь, где назначена палатной медсестрой. В августе 1944 года Евгению Филипповну отправили в Тюмень на учебу в областном госпитале. Она принимала участие в создании госпиталя в Новозыбкове, где во время дежурства и встретила День Победы в 1945 году.

Напомним, акция "Мечта уральского ветерана" стартовала в ноябре. В рамках проекта активисты узнают, о чем мечтают ветераны Великой Отечественной войны, живущие в Тюмени. Все мечты собирают и публикуют в группе "Молодая Гвардия" ВКонтакте. Помочь исполнить мечты ветеранов могут все желающие.