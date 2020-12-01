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В селе Горнослинкино построили школу на 60 учебных мест

Экономика, 11:41 11 декабря 2020

Главного управления строительства Тюменской области | Фото: Главного управления строительства Тюменской области

Строительство школы на 60 учебных мест завершено в селе Горнослинкино Уватского района. В настоящее время готовятся документы для ввода учреждения в эксплуатаицю, сообщает Главное управление строительства региона.

Общая площадь здания составляет более 3 тыс. кв. м. В нем предусмотрено размещение семи учебных кабинетов, двух начальных классов, а также группы кратковременного пребывания детей. В правом крыле здания расположится спортивный зал с раздевалками, оборудованными душевыми и санузлами.

Школа в Горнослинкино построена в рамках национального проекта "Образование". Еще одно образовательное учреждение проектной мощностью 360 учебных мест возводится в селе Уват.

Всего в Тюменской области продолжается строительство 10 школ. Часть из них находится в сельской местности, а также в труднодоступных отдаленных территориях.

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# национальный проект Образование , строительство школ

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