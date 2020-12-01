Инкубатор птицефабрики "Руском" начнет работу 15 декабря

| Фото: golyshmanovo.admtyumen.ru | Фото: golyshmanovo.admtyumen.ru

Первую закладку яйца в инкубаторий птицефабрики по откорму цыплят бройлера планирует провести "Руском" 15 декабря. Здание инкубатора полностью готово к работе, укомплектован штат из 48 сотрудников.

Как сообщает администрация Голышмановского городского округа, на племенном репродукторе в селе Бушуево Юргинского района ежедневно получают более 9 тыс. инкубационного яйца.

Реализация этого крупного инвестпроекта стартовала в Голышмановском городском округе в сентябре 2019 года. В Юргинском районе приступили к возведению племенного репродуктора для производства яйца.

Производственные мощности инкубатория составляют более 2 млн яйце-мест. С репродуктора в инкубаторий ежедневно будут отправлять 115 тыс. яиц.

"С помощью специального оборудования яйцо сортируется по весу, калибруется и автоматически укладывается в ячейки инкубационных лотков, - пояснил директор ООО "Руском" Владимир Колот. - На специализированных тележках оно перевозится в камеру газации, где проходит дезинфекцию, после чего направляется в камеры хранения".

Инкубационные камеры для яйца размещены в двух залах. В каждом шкафу будут ожидать сроков своего рождения 115 тыс. цыплят.

Проектная мощность комплекса составляет 40 тыс. тонн.