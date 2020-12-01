Тюменский пловец завоевал награды первенства России среди слепых

| Фото: Тюмень-дзюдо | Фото: Тюмень-дзюдо

Тюменец Владислав Прудченко завоевал награды на первенстве России и Кубке страны по плаванию по спорту слепых, сообщает центр олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо".

На первенстве России Владислав Прудченко одержал победу на дистанции 100 метров баттерфляем, финишировал вторым на дистанции 50 метров на спине и 50 метров брассом. В Кубке России тюменец завоевал серебряную награду на дистанции 100 метров баттерфляем.