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Тюменский пловец завоевал награды первенства России среди слепых

Спорт, 14:16 15 декабря 2020

Тюмень-дзюдо | Фото: Тюмень-дзюдо

Тюменец Владислав Прудченко завоевал награды на первенстве России и Кубке страны по плаванию по спорту слепых, сообщает центр олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо".

На первенстве России Владислав Прудченко одержал победу на дистанции 100 метров баттерфляем, финишировал вторым на дистанции 50 метров на спине и 50 метров брассом. В Кубке России тюменец завоевал серебряную награду на дистанции 100 метров баттерфляем.

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