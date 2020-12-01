В России определили меры по стабилизации продовольственного рынка

Фото admtyumen.ru Фото admtyumen.ru

Ряд постановлений, направленных на сдерживание роста цен на социально значимые продукты и стабилизацию ситуации на отечетвенном рынке продовольствия, подписал глава российского правительства Михаил Мишустин. Об этом сообщается на официальном сайте кабинета министров.

Один из документов касается специальных соглашений, которые Минсельхоз вместе с Минпромторгом и Федеральной антимонопольной службой заключат с производителями продовольствия и торговыми сетями. Такие соглашения помогут снизить и поддерживать на нормальном уровне цены на отдельные виды самых востребованных товаров, в частности, на сахар и подсолнечное масло. Договоренности будут действовать до конца I квартала 2021 года. Следить за тем, как они исполняются, будет Федеральная налоговая служба на основе данных онлайн-касс в дополнение к мониторингу, который ведет Росстат.

Кроме того, правительство устанавливает тарифную квоту в размере 17,5 млн тонн на вывоз пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы, чтобы стабилизировать цены на муку и хлеб. Экспорт зерновых в объемах, превышающих квоту, будет облагаться пошлиной в 50% от таможенной стоимости вывозимой продукции, но не менее чем 100 евро за одну тонну. В пределах квоты пошлины на вывоз ржи, ячменя и кукурузы составят 0%, на вывоз пшеницы – 25 евро за тонну. Решение касается продукции, вывозимой из России за пределы Таможенного союза, и будет действовать с 15 февраля до 30 июня 2021 года.

Для поддержки производителей муки предусматриваются субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением пшеницы.

Михаил Мишустин поручил отслеживать ситуацию с ценами на востребованные товары на всех стадиях - от производства до прилавка, и своевременно принимать меры. Напомним, принять действенные меры для сдерживания роста цен на социально значимые продукты поручил федеральному правительству президент России Владимир Путин.