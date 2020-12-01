Десять километров дорог отремонтировали в Ишиме

| Фото: Александр Лабыкин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Александр Лабыкин, ИА "Тюменская линия"

9,4 км дорог и 3,7 км тротуаров отремонтировали в Ишиме в 2020 году. Глава города Федор Шишкин отметил, что работы выполнены в установленные сроки, сообщает администрация Ишима.

Методом холодного фрезерования восстановлено 3,9 км дорог, с устройством асфальтобетона – 4,8 км. В щебеночном исполнении выполнено чуть меньше километра магистралей. Главным объектом для дорожников стал бульвар Белоусова, уложили более 12 тыс. квадратных метров брусчатки.

На пяти улицах города появились парковки, благоустроено шесть дворовых территорий. Глава Ишима поблагодарил коллективы дорожных предприятий за своевременное исполнение контрактных обязательств. Он отметил, что достичь результата удалось благодаря эффективному взаимодействию всех участников процесса.