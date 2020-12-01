Изделия тюменских ремесленников раскупили на башкирской ярмарке

ремесленной мастерской "Среда" ремесленной мастерской "Среда"

Практически все изделия, представленные тюменскими мастерами, ремесленниками на ярмарке в Уфе 10-12 декабря, были раскуплены. Особым спросом у покупателей пользовались лоскутные панно, прихватки, ланчматы в новогодней тематике.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказала руководитель ремесленной мастерской "Среда" Вероника Чикишева.

"Кроме нас не было лоскутных изделий на ярмарке, а если и были, то единичны. Хорошо покупали лоскутные изделия. Хорошо также брали платки и палантины выполненные в традиционной технике "кубовая набойка". Традиционные и ремесленные работы пользовались спросом у башкирцев", - отметила она.

Директор Тюменского дома ремесел Наталья Денисова и руководитель ремесленной мастерской "Среда" Вероника Чикишева представили регион на традиционной ярмарке в Уфе. Они провели ряд мастер-классов для гостей. От организаторов получили дипломы за профессионализм, актуальность представленной экспозиции и плодотворное сотрудничество.

Анжела Лебедева