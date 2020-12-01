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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменскую область поступило еще 800 доз вакцины "Спутник V"

Общество, 18:04 17 декабря 2020

Фото: Ишимская больница №4

Еще 800 доз вакцины "Спутник V" поступило в Тюменскую область на этой неделе, сообщила директор регионального департамента здравоохранения Наталья Логинова.

По ее словам, сейчас идет распределение по медицинским организациям, чтобы продолжать вакцинацию групп риска.

175 человек в Тюмени, Тобольске, Ишиме прошли первый этап вакцинации от COVID-19, сообщает оперативный штаб Тюменской области.

Ранее 10 декабря в регион поступили 300 доз для проведения массовой вакцинации. 14 декабря "Спутник V" начали ставить медикам, учителям и социальным работникам. Первые 42 дозы вакцины завезли в область в сентябре для отработки логистической цепочки и возможностей соблюдения холодовой цепи при транспортировки.

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции поставил задачу провести вакцинацию внутри Российской Федерации.

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# вакцинация , Владимир Путин , коронавирус , Наталья Логинова

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