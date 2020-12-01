Тюменская область развернула необходимое количество коек для лечения COVID-19

Фото: департамент здравоохранения Тюменской области ВКонтакте Фото: департамент здравоохранения Тюменской области ВКонтакте

Далее в сюжете В Тюменскую область поступило еще 800 доз вакцины «Спутник V»

18 инфекционных моногоспиталей на 3 тыс. 683 койки было развернуто в Тюменской области в пиковый период пандемии COVID-19, сообщает региональный оперативный штаб.

Для эффективной борьбы с пандемией коронавируса в стране был развернут серьезный инфекционный коечный фонд, отметил президент России Владимир Путин на пресс-конференции.

Сегодня ситуация в Тюменской области стабилизируется, в том числе по пациентам средней и тяжелой степени течения заболевания, медучреждения возвращаются в прежний режим работы.

На 17 декабря в регионе функционирует 13 моноинфекционных госпиталей на 2 тыс. 848 коек.