В Тюменской области медики получили 56 новых машин скорой помощи

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56 новых автомобилей скорой медицинской помощи поступили в Тюменскую область с начала 2020 года, сообщает региональный оперативный штаб.

На необходимость обеспечения медиков автотранспортом для борьбы с пандемией COVID-19 обратил внимание президент России Владимир Путин.

В распоряжение Тюменской станции скорой медицинской помощи поступили 16 автомобилей. Остальной спецавтотранспорт передан в районы области. Семь машин получила Областная больница №11, обслуживающая население Голышмановского городского округа, Омутинского, Юргинского и Аромашевского районов, в которых проживают более 65 тыс. человек.

По шесть автомобилей передали в областные больницы №3 Тобольска и №4 Ишима. Пять новых "скорых" работают в Заводоуковском городском округе, четыре – в Уватском районе, по две – в Казанском и Ялуторовском, одна – в Нижней Тавде.