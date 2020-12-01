Двое тюменцев получили штраф за трудоустройство иностранцев без справки на COVID-19

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Двое тюменцев получили штраф за трудоустройство иностранцев без справки на COVID-19, сообщает Ленинский районный суд города.

Установлено, что 29 октября 2020 года двое жителей Тюмени заключили трудовой договор с гражданами Армении, которые прибыли в Тюменскую область из Томска и Минска. При этом работодатели не обеспечили иностранцам проведение исследований на наличие у них новой коронавирусной инфекции.

Суд назначил им наказание в виде административного штрафа в размере 3 тыс. рублей.

Постановление не вступили в законную силу.