Двое тюменцев получили штраф за трудоустройство иностранцев без справки на COVID-19
аэропорт Рощино
Двое тюменцев получили штраф за трудоустройство иностранцев без справки на COVID-19, сообщает Ленинский районный суд города.
Установлено, что 29 октября 2020 года двое жителей Тюмени заключили трудовой договор с гражданами Армении, которые прибыли в Тюменскую область из Томска и Минска. При этом работодатели не обеспечили иностранцам проведение исследований на наличие у них новой коронавирусной инфекции.
Суд назначил им наказание в виде административного штрафа в размере 3 тыс. рублей.
Постановление не вступили в законную силу.